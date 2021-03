Contro le voci | tre premier europei si vaccineranno oggi con AstraZeneca

(Di venerdì 19 marzo 2021) Per spazzare via lee i dubbie il vaccino in generale Boris Johnson, Jean Castex, Janez Jansa riceverannola loro prima dose. I tredei paesivogliono ...

Advertising

natural_ment3 : RT @mediohoriente: ma secondo voi i me contro te scopano veramente? cioè quando scopano fanno le stesse voci che fanno nei video? - emmariddle29 : @user65489635 Quindi è questa la nuova tattica dopo che i tag, la rivelazione della grande verità, gli insulti e le… - mediohoriente : ma secondo voi i me contro te scopano veramente? cioè quando scopano fanno le stesse voci che fanno nei video? - DSpettacolo : All'Isola di famosi Akash Kumar si è scagliato contro l'opinionista Tommaso Zorzi, che gli aveva chiesto spiegazion… - MaxMiglietta2 : RT @Shadowmere16: @lucabattanta Qui da noi farebbero il contrario, hai sentito di mobilitazioni contro l'impianto dei dpcm? Quante sono le… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro voci

Agenzia ANSA

Per spazzare via lee i dubbiAstraZeneca e il vaccino in generale Boris Johnson, Jean Castex, Janez Jansa riceveranno oggi la loro prima dose. I tre premier dei paesi europei vogliono promuovere fiducia tra ...... che fanno riferimento a gruppi diversi (Arge, Priorità alla Scuola, Mce, Personela Dad - ... opinione supportata da importanti studi e dallepiù autorevoli della pedagogia come Daniele ...