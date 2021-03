Consiglio dei ministri in stallo sui Sostegni. Braccio di ferro tra Draghi e Lega sulla cancellazione delle cartelle. Ecco cosa prevede il decreto (Di venerdì 19 marzo 2021) È in corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno l’esame del decreto Sostegni. Un provvedimento molto ampio, con interventi per imprese e lavoratori in crisi per l’emergenza Covid, ma anche stanziamenti e novità normative per la campagna vaccinale. Al termine della riunione a presentare il decreto, come annunciato Palazzo Chigi, sarà il premier Mario Draghi. Il nodo resta al momento quello sulla cancellazione delle cartelle esattoriali fino al 2015 e con importo entro i 5mila euro (leggi l’articolo). E proprio su questo da ore è in corso un Braccio di ferro tra i partiti, in particolare Lega e Forza Italia. La deLegazione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 marzo 2021) È in corso a Palazzo Chigi ildeicon all’ordine del giorno l’esame del. Un provvedimento molto ampio, con interventi per imprese e lavoratori in crisi per l’emergenza Covid, ma anche stanziamenti e novità normative per la campagna vaccinale. Al termine della riunione a presentare il, come annunciato Palazzo Chigi, sarà il premier Mario. Il nodo resta al momento quelloesattoriali fino al 2015 e con importo entro i 5mila euro (leggi l’articolo). E proprio su questo da ore è in corso unditra i partiti, in particolaree Forza Italia. La dezione ...

