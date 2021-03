Congo-gate | accordo tra l’Eni e i pm di Milano Undici milioni per chiudere il caso Sull’intesa deciderà il gip il 25 marzo L’azienda spiega che non c’è stata ammissione di colpa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’assoluzione nel cosiddetto Nigeria(leggi l’articolo), il gruppo Eni si appresta aanche l’altra partita giudiziaria sul presunto giro di soldi indi risarcimento e 800 mila euro di sanzione pecuniaria per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, è la cifra pattuita trapetrolifera del cane a sei zampe e la Procura diche dovrebbe mettere fine al procedimento giudiziario se, come sembra probabile, arriverà anche il via libera del giudice per le indagini preliminari, Sofia Fioretta, nell’udienza prevista per il prossimo 25. Stando a quanto trapela, l’è stato reso possibile dopo la riqualificazione del reato al centro dell’indagine, coordinata dal ...