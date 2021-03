Congedo parentale, Bonus baby sitter e smart working: le novità del decreto Draghi (Di venerdì 19 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo, con l’entrata in vigore del decreto legge Draghi, l’Italia si è vista divisa in due blocchi: uno color rosso, l’altro arancione. Il periodo di maggiori restrizioni dalla fine del lockdwon della scorsa primavera ha costretto la metà rossa ad un secondo lockdown, valido fino al 6 Aprile. Mentre l’altra metà arancione seguirà la ‘chiusa’ per pandemia nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Unica eccezione riguarda la Sardegna, rimasta in fascia bianca. E’ per questo che il governo, a fronte della chiusura di quasi tutte le scuole e la conseguente didattica a distanza per gli studenti, ha approvato una serie di misure a sostegno delle famiglie aventi figli minori di 16 anni, costretti a casa dalla Dad o dal Covid. Venerdì 12 marzo è stato infatti approvato lo stanziamento di 290 milioni di euro per assicurare il dritto al lavoro a chi ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo, con l’entrata in vigore dellegge, l’Italia si è vista divisa in due blocchi: uno color rosso, l’altro arancione. Il periodo di maggiori restrizioni dalla fine del lockdwon della scorsa primavera ha costretto la metà rossa ad un secondo lockdown, valido fino al 6 Aprile. Mentre l’altra metà arancione seguirà la ‘chiusa’ per pandemia nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Unica eccezione riguarda la Sardegna, rimasta in fascia bianca. E’ per questo che il governo, a fronte della chiusura di quasi tutte le scuole e la conseguente didattica a distanza per gli studenti, ha approvato una serie di misure a sostegno delle famiglie aventi figli minori di 16 anni, costretti a casa dalla Dad o dal Covid. Venerdì 12 marzo è stato infatti approvato lo stanziamento di 290 milioni di euro per assicurare il dritto al lavoro a chi ha ...

