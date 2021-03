Confindustria Campania, formazione Distico: focus su lavoro, sviluppo e dialogo sociale (Di venerdì 19 marzo 2021) In uno scenario in così continua evoluzione come quello attuale, aggiornare la conoscenza sulle tematiche delle Politiche del lavoro e della Politica di Coesione assume carattere strategico, per far fronte alle esigenze delle imprese nel periodo post-Covid e nell’implementazione dei programmi Europei e Nazionali di crescita e sviluppo nel periodo 2021/2027. Questi gli obiettivi che hanno spinto Confindustria e i 6 Partner dell’Ati Distico a delineare un piano di intervento che, ad oggi, conta 23 Associazioni aderenti che hanno espresso più di 230 partecipanti suddivise in aule organizzate per gruppi territoriali ristretti. DI.S.T.I.CO. è il programma di formazione e affiancamento per i Dipendenti e gli Imprenditori con carica associativa del Sistema Confindustria, rivolto con priorità ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 marzo 2021) In uno scenario in così continua evoluzione come quello attuale, aggiornare la conoscenza sulle tematiche delle Politiche dele della Politica di Coesione assume carattere strategico, per far fronte alle esigenze delle imprese nel periodo post-Covid e nell’implementazione dei programmi Europei e Nazionali di crescita enel periodo 2021/2027. Questi gli obiettivi che hanno spintoe i 6 Partner dell’Atia delineare un piano di intervento che, ad oggi, conta 23 Associazioni aderenti che hanno espresso più di 230 partecipanti suddivise in aule organizzate per gruppi territoriali ristretti. DI.S.T.I.CO. è il programma die affiancamento per i Dipendenti e gli Imprenditori con carica associativa del Sistema, rivolto con priorità ...

Advertising

antonellaautero : RT @GradedSpa: Il rilancio del #Meridione passa per le #ferrovie: il CP di @Confindustria @vito_grassi al #Webinar organizzato dal Coordina… - GradedSpa : RT @GradedSpa: Il rilancio del #Meridione passa per le #ferrovie: il CP di @Confindustria @vito_grassi al #Webinar organizzato dal Coordina… - antonellaautero : Il rilancio del #Meridione passa per le #ferrovie: il CP di @Confindustria @vito_grassi al #Webinar organizzato da… - GradedSpa : Il rilancio del #Meridione passa per le #ferrovie: il CP di @Confindustria @vito_grassi al #Webinar organizzato dal… - innovationpost_ : .@GIConfindustria Campania e Umbria hanno organizzato una serie di tavole rotonde per discutere di alcuni temi cruc… -