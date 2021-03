Conferenza stampa Draghi oggi 19 marzo 2021 | DIRETTA

Advertising

NicolaMorra63 : Tanti che hanno sostenuto convintamente la nascita del governo #Draghi ora criticano il ritardo con cui è iniziato… - RobertoBurioni : Rimandata di un'ora la conferenza stampa EMA. Mah. - alessioviola : #whatsappdown #instagramdown #facebookdown Draghi: ok, possiamo cominciare la conferenza stampa. - idiblue2 : RT @marcodifonzo: finito il Consiglio dei ministri, attorno alle 20 dovrebbe iniziare la conferenza stampa di Draghi, Franco e Orlando - Danilo_mgh : RT @DM_Deluca: Potremmo fare uno di quegli account twitter parodia: lo chiamiamo 'è inziata la conferenza stampa di Draghi?' e lo programmi… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

... sono dell'opinione che qualsiasi vaccino autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali dovrebbe essere utilizzato nell'UE', ha detto in unaa Berlino. In questo caso '...Inzaghi: "Juve tra le migliori in Europa". Le dichiarazioni del tecnico del ...Conferenza stampa Inzaghi: «Juve tra le migliori in Europa». Le dichiarazioni del tecnico del Benevento. Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato così in conferenza s ...“Mi lascerei vaccinare con AstraZeneca. Ma vorrei aspettare che sia il mio turno”, ha anche detto Merkel, riguardo al vaccino prodotto dall’azienda anglo-svedese.