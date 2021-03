Confartigianato Udine premia il decano dei barbieri e a una giovane sarta (Di venerdì 19 marzo 2021) La zona rossa non ferma le celebrazioni per San Giuseppe Artigiano, in programma il 19 marzo 2021. Se la tradizionale festa di consegna delle benemerenze è rinviata, il messaggio alle imprese del presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti, arriverà anche stavolta. Più forte e determinato di sempre. E non sarà il solo. Accanto a Tilatti interverranno il presidente nazionale dell’associazione, Marco Granelli, il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga e l’Assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini. Non in presenza, ma in un video di 25 minuti che condensa anche quattro premiazioni simboliche a due artigiani – il decano dei barbieri friulani e una giovane sarta – e a due istituti di formazione – Bearzi e Civiform. Il video andrà ... Leggi su udine20 (Di venerdì 19 marzo 2021) La zona rossa non ferma le celebrazioni per San Giuseppe Artigiano, in programma il 19 marzo 2021. Se la tradizionale festa di consegna delle benemerenze è rinviata, il messaggio alle imprese del presidente di, Graziano Tilatti, arriverà anche stavolta. Più forte e determinato di sempre. E non sarà il solo. Accanto a Tilatti interverranno il presidente nazionale dell’associazione, Marco Granelli, il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga e l’Assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini. Non in presenza, ma in un video di 25 minuti che condensa anche quattrozioni simboliche a due artigiani – ildeifriulani e una– e a due istituti di formazione – Bearzi e Civiform. Il video andrà ...

