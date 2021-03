Confartigianato | “La zona rossa è un regalo al mercato nero del benessere”

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 19 marzo 2021) Sono arrabbiati, per una nuova chiusura che si trasforma in un danno enorme per la categoria. Un danno che, per quel che riguarda la provincia di Taranto, coinvolge circa 1.300 imprese tra parrucchieri, estetiste e tatuatori, che danno lavoro a 3.600 persone. Parlo a nome delle tantissime imprese di acconciatura ed estetica – dichiara il Segretario diFabio Paolillo – che in questi giorni ci stanno contattando per lamentare il disappunto sulle ragioni di questa improvvisa decisione di chiusura delle attività, del tutto ingiustificata nei confronti di imprese che, in questi mesi, hanno applicato con la massima diligenza le linee guida dettate dalle autorità sanitarie e dal Governo. Imprese che hanno intensificato le già rigide misure previste dal settore sul piano igienico-sanitario, e si sono riorganizzate per garantire la massima tutela della ...