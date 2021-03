Confapi | Casasco | “Pmi protagoniste della nuova politica commerciale europea”

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – “Ora più che mai le aziende europee hanno bisogno di condizioni chiare, di un supporto rapido e di un impegno immediato anche nella definizione di unache valorizzi le potenzialità interne, che supporti con efficacia le transizioni verdi e digitali e che combatta per un’Europa più resiliente nel mondo”. È quanto ha affermato il presidente di, Maurizio, nel suo intervento alla videoconferenza di presentazione da parte del vicepresidenteCommissioneValdis Dombrovskiscomunicazione sulla revisione, organizzata su iniziativa del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “La ...

Advertising

ConfapiVarese : ?? Nuovo Podcast! 'casasco' su @Spreaker #casasco #confapi #coronavirus #covid19 #imprese #mauriziocasasco #pmi… -

Ultime Notizie dalla rete : Confapi Casasco

Borsa Italiana

È quanto ha affermato il presidente di, Maurizio, nel suo intervento alla videoconferenza di presentazione da parte del vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ...... che seguirà le direttive del Piano vaccinale nazionale e consentirà un alleggerimento della pressione sul Sistema sanitario nazionale, il presidenteMaurizioè in costante contatto ...(Teleborsa) - "Ora più che mai le aziende europee hanno bisogno di condizioni chiare, di un supporto rapido e di un impegno immediato anche nella definizione di una politica commerciale europea che va ...LECCE – Raggiungere il massimo numero possibile di vaccinazioni in tempi brevissimi è indispensabile non solo al benessere dell’intera popolazione nazionale, ma anche alla ripresa economica del Paese ...