Condono fiscale 2021, cartelle esattoriali cancellate: ultime notizie (Di venerdì 19 marzo 2021) “Questo in effetti è un Condono, ma di multe di oltre 10 anni fa, che noi abbiamo contenuto nell’importo di 5000 euro”. Il premier Mario Draghi tratteggia così il provvedimento relativo alla cancellazione delle cartelle esattoriali secondo il decreto sostegno 2021. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe passata la proposta di mediazione sul nodo cartelle avanzata dal ministro Franco e del premier , dubbioso su una sanatoria di ampio respiro. Dunque sì alla cancellazione di vecchie cartelle, ma solo con un reddito Irpef che non superi i 30mila euro. Il colpo di bianchetto sulle cartelle varrà fino al 2011, mentre inizialmente avrebbe dovuto coprire il periodo 2000-2015. Fino al 2015, la mediazione raggiunta in Consiglio dei ministri, la cancellazione dovrebbe ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) “Questo in effetti è un, ma di multe di oltre 10 anni fa, che noi abbiamo contenuto nell’importo di 5000 euro”. Il premier Mario Draghi tratteggia così il provvedimento relativo alla cancellazione dellesecondo il decreto sostegno. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe passata la proposta di mediazione sul nodoavanzata dal ministro Franco e del premier , dubbioso su una sanatoria di ampio respiro. Dunque sì alla cancellazione di vecchie, ma solo con un reddito Irpef che non superi i 30mila euro. Il colpo di bianchetto sullevarrà fino al 2011, mentre inizialmente avrebbe dovuto coprire il periodo 2000-2015. Fino al 2015, la mediazione raggiunta in Consiglio dei ministri, la cancellazione dovrebbe ...

