Condò: “In Italia bisogna puntare sui giovani, troppo entusiasmo per Ibra e CR7” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il giornalista Paolo Condò, dagli studi di Sky, ha commentato il deludente risultato delle Italiane in Europa: “Non è facile trovare un capro espiatorio. A mio avviso bisogna ripartire dai giovani ed investire su di loro. Ibra, CR7 e Ribery sono grandi campioni, ma bisogna riflettere se vengono in Italia a concludere la loro carriera. A mio avviso bisognerebbe imporre l’utilizzo dei giovani, non è un caso che le squadre ai quarti abbiano tanti ragazzi tra i titolari. Mi piacerebbe vedere alcuni giocatori come Haaland o Foden emergere da noi“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Il giornalista Paolo, dagli studi di Sky, ha commentato il deludente risultato dellene in Europa: “Non è facile trovare un capro espiatorio. A mio avvisoripartire daied investire su di loro., CR7 e Ribery sono grandi campioni, mariflettere se vengono ina concludere la loro carriera. A mio avviso bisognerebbe imporre l’utilizzo dei, non è un caso che le squadre ai quarti abbiano tanti ragazzi tra i titolari. Mi piacerebbe vedere alcuni giocatori come Haaland o Foden emergere da noi“. SportFace.

