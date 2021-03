Concorso straordinario per il ruolo, risultati prova scritta. AGGIORNATO con BOLZANO B017 (Di venerdì 19 marzo 2021) Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove, i primi risultati. Prime pubblicazioni a livello nazionale, prime esclusioni perché non si arriva al punteggio di 56/80, la soglia che garantisce il ruolo se si rientra nel numero dei posti banditi, l'accesso al percorso di abilitazione se collocati oltre tale numero. Al lavoro le altre commissioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 marzo 2021)per ildi cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove, i primi. Prime pubblicazioni a livello nazionale, prime esclusioni perché non si arriva al punteggio di 56/80, la soglia che garantisce ilse si rientra nel numero dei posti banditi, l'accesso al percorso di abilitazione se collocati oltre tale numero. Al lavoro le altre commissioni. L'articolo .

Advertising

phare_c : Toscana: a causa di attività di manutenzione sulla piattaforma dal Ministero, il decimo interpello del concorso str… - USR_Sicilia : Concorso straordinario per l'immissione in ruolo DD. 510 e 783/2020 - Commissione B012 - Decreto rettifica commissi… - orizzontescuola : Concorso straordinario per il ruolo, risultati prova scritta. AGGIORNATO con SARDEGNA - Rott_Weilerin : @MilaSpicola Però c'è un utilissimo Concorso Straordinario imposto, in piena pandemia, a gente che insegnava da ann… - ciromonti : @mariopittoni La maggioranza è in disaccordo, ma i fatti cosa raccontano? Un concorso straordinario fatto in piena… -