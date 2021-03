Concorsi Provincia di Caserta: 52 posti nel 2021 e nuovi bandi in arrivo (Di venerdì 19 marzo 2021) Si sbloccano le assunzioni presso la Provincia di Caserta, con nuovi Concorsi previsti per il 2021. A darne notizia proprio il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, che ha annunciato contestualmente l’approvazione del nuovo “Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023?. In un recente Comunicato stampa Magliocca ha infatti affermato che il nuovo Piano “Consentirà di dare nuova linfa, e quindi potenziare gli organici dei vari uffici dell’Ente, specialmente quelli tecnici della Viabilità e dell’Edilizia Scolastica, che sono sotto pressione da tempo e che, per l’occasione, ringrazio. Non abbiamo potuto intraprendere nuove procedure assunzionali negli ultimi anni a causa della situazione di dissesto finanziario in cui l’Ente si trovava. Ora, invece, con ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 19 marzo 2021) Si sbloccano le assunzioni presso ladi, conprevisti per il. A darne notizia proprio il presidente della, Giorgio Magliocca, che ha annunciato contestualmente l’approvazione del nuovo “Piano triennale del fabbisogno del personale/2023?. In un recente Comunicato stampa Magliocca ha infatti affermato che il nuovo Piano “Consentirà di dare nuova linfa, e quindi potenziare gli organici dei vari uffici dell’Ente, specialmente quelli tecnici della Viabilità e dell’Edilizia Scolastica, che sono sotto pressione da tempo e che, per l’occasione, ringrazio. Non abbiamo potuto intraprendere nuove procedure assunzionali negli ultimi anni a causa della situazione di dissesto finanziario in cui l’Ente si trovava. Ora, invece, con ...

