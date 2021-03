Con la Champions potrebbe arrivare Allegri al Napoli (Di venerdì 19 marzo 2021) In vista della prossima stagione mister Gennaro Gattuso non rinnoverà con il Napoli: in tanti si staranno chiedendo chi prenderà il suo posto sulla panchina azzurra. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport’, il presidente Aurelio De Laurentiis, qualora i partenopei dovessero conquistare un posto in Champions League, starebbe pensando ad un sostituto di lusso cui affidare la guida tecnica, ossia Massimiliano Allegri. Secondo il quotidiano sportivo l’ex tecnico della Juventus, accostato più volte al Napoli, rientrerebbe nel piano A con i 40 milioni di euro incassati dalla Uefa per la posizione europea conquistata in classifica. Di questo progetto farebbero parte anche i leader intoccabili e il duo d’attacco composto dai velocisti Osimhen e Lozano, in netta crescita. Le alternative ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) In vista della prossima stagione mister Gennaro Gattuso non rinnoverà con il: in tanti si staranno chiedendo chi prenderà il suo posto sulla panchina azzurra. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport’, il presidente Aurelio De Laurentiis, qualora i partenopei dovessero conquistare un posto inLeague, starebbe pensando ad un sostituto di lusso cui affidare la guida tecnica, ossia Massimiliano. Secondo il quotidiano sportivo l’ex tecnico della Juventus, accostato più volte al, rientrerebbe nel piano A con i 40 milioni di euro incassati dalla Uefa per la posizione europea conquistata in classifica. Di questo progetto farebbero parte anche i leader intoccabili e il duo d’attacco composto dai velocisti Osimhen e Lozano, in netta crescita. Le alternative ...

