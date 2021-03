Commissione Ue | varato il Consiglio Europeo per l’Innovazione | a bilancio 10 miliardi di euro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Commissione varato

Borsa Italiana

Nella giornata di ieri (18 marzo, ndr) laeuropea hail Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) con un bilancio di oltre 10 miliardi di euro per il periodo 2021 - 2027 "al fine di sviluppare e ampliare innovazioni ......preso forma attraverso le maestranze veneziane " ha sottolineato la presidente della IX... in risposta all'emergenza sanitaria ed economica determinata dalla pandemia, abbiamoun ...(Teleborsa) - Nella giornata di ieri (18 marzo, ndr) la Commissione europea ha varato il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) con un bilancio di oltre 10 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 ...Il mese di marzo, come di tradizione, vede in tutto il mondo un susseguirsi di avvenimenti dedicati alla donna : dalle celebrazioni della Giornata Mondiale della Donna ,l’8 marzo, all’inizio, il 15 ...