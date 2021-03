Come sarebbe una terapia di gruppo tra Pd, M5s, Lega, Italia viva e Forza Italia? La “prova” del Terzo Segreto di Satira è esilarante (Di venerdì 19 marzo 2021) Cosa succede se metti insieme Partito democratico, Italia viva, Movimento 5 stelle, Lega e Forza Italia in una stanza per fare terapia di gruppo? La “prova” fatta dal Terzo Segreto di Satira, con un video pubblicato sulla loro pagina Facebook, dal titolo “Domino, Incoerenti Anonimi. Primo tassello…” è esilarante. Così se da una parte il Pd ammette di “dire di essere un partito di sinistra, e poi invece non lo siamo”, dall’altra la Lega sottolinea di avere ancora un po’ di coerenza “odiando ancora i ne***”. E Forza Italia? Forse ha sbagliato stanza. La clip anticipa Domino, una una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Cosa succede se metti insieme Partito democratico,, Movimento 5 stelle,in una stanza per faredi? La “” fatta daldi, con un video pubblicato sulla loro pagina Facebook, dal titolo “Domino, Incoerenti Anonimi. Primo tassello…” è. Così se da una parte il Pd ammette di “dire di essere un partito di sinistra, e poi invece non lo siamo”, dall’altra lasottolinea di avere ancora un po’ di coerenza “odiando ancora i ne***”. E? Forse ha sbagliato stanza. La clip anticipa Domino, una una ...

