Come riparte la campagna vaccinale da oggi dopo l’ok a Astrazeneca (Di venerdì 19 marzo 2021) oggi in Italia la campagna per le vaccinazioni riparte dopo l’ok di Ema ad Astrazeneca: sono state 95 le ore in cui il vaccino ha subito una sospensione. E 300mila circa le prenotazioni cancellate. Ora bisogna fare in fretta per recuperare. Da oggi alle 15 si riparte anche con il vaccino anglo-svedese. Come riparte la campagna vaccinale da oggi Ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato, ancora prima di AIFA, la ripartenza: “Ora la priorità rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile”; è il segnale che indica Come ci sia la volontà di non perdere altro tempo. ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021)in Italia laper le vaccinazionidi Ema ad: sono state 95 le ore in cui il vaccino ha subito una sospensione. E 300mila circa le prenotazioni cancellate. Ora bisogna fare in fretta per recuperare. Daalle 15 sianche con il vaccino anglo-svedese.ladaIeri il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato, ancora prima di AIFA, lanza: “Ora la priorità rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile”; è il segnale che indicaci sia la volontà di non perdere altro tempo. ...

Daniele_Manca : RT @Unibocconi: Con la decisione dell’#Ema su #AstraZeneca riparte il piano vaccinale. Ma come vaccinarsi dall’#infodemia in cui la falsa i… - Riparte_Italia : IN PRIMO PIANO Francesco Starace (@starax) (ad @EnelGroupIT ): «L’Italia può avere un ruolo strategico nell’industr… - il_piccolo : Dopo il via libera di ieri, oggi le somministrazioni del vaccino AstraZeneca possono riprendere anche nella nostra… - ApolideL : 'Si riparte con AstraZeneca ma non si chiude a Sputnik.' In basso ecco come una delegata del governo guarda a Sput… - siracusaoggi : (AstraZeneca, si riparte con le vaccinazioni anche nel siracusano: ecco come si procederà) - -