Come affrontare i rischi ambientali che minano la salute degli europei

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ogni anno in Europa l’inquinamento provoca 1,4 milioni di decessi prematuri: più di un terzo è imputabile all’inquinamento atmosferico, che rappresenta il principale fattore dio ambientale per la nostra. Un’altra importante proviene da sostanze chimiche pericolose. Poco rassicurante anche il fatto che in alcune zone rurali dell’Unione non sia ancora stato raggiunto il 100% di accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. Tuttavia,ha sottolineato in un’intervista all’Agenzia europea per l’ambiente il capo del Centro europeo per l’ambiente e ladell’Oms Francesca Racioppi, la situazione è in miglioramento, anche grazie a strumentiil Green Deal europeo, occasione per fare un balzo in avanti verso la sostenibilità. Per il Centro europeo per l’ambiente e la ...