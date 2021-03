Colloqui infuocati tra Cina e Usa ad Anchorage

Advertising

SprintLombardia : Cornatese-Colnaghese dai derby infuocati ad un possibile futuro assieme, al via i colloqui tra le due società… -

... 18 Marzo 2021 Cornatese - Colnaghese dai derbyad un possibile futuro assieme, al via itra le due società By Alessandro Fedrigucci 18 Marzo 2021 42 0 Share Facebook Twitter ...È stata probabilmente per anni una delle rivalità più accese nel panorama calcistico di Monza e Brianza quella tra Cornatese e Colnaghese. Memorabili nelle ultime stagioni i derby di fuoco tra le due ...