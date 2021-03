Cocaina tra i vestiti usati: presa la banda (Di venerdì 19 marzo 2021) di Rosella Formenti Sgominata la banda di albanesi che gestiva da alcuni anni un redditizio traffico internazionale di droga, Cocaina, che arrivava dal Nord Europa a Gallarate. Le indagini avviate un ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 19 marzo 2021) di Rosella Formenti Sgominata ladi albanesi che gestiva da alcuni anni un redditizio traffico internazionale di droga,, che arrivava dal Nord Europa a Gallarate. Le indagini avviate un ...

Ultime Notizie dalla rete : Cocaina tra Cocaina tra i vestiti usati: presa la banda Stroncato dunque il traffico di droga che secondo gli inquirenti assicurava la consegna in media di 20 - 25 chili di cocaina ogni mese e mezzo attraverso l'utilizzo di autoarticolati. La droga veniva ...

