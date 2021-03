Claudio Lippi, volto della tv anni ’90 finito nell’oblio: ecco che fine ha fatto (Di venerdì 19 marzo 2021) Claudio Lippi è uno dei volti noti della televisione italiana, che ha trovato grande notorietà a ridosso degli anni ’90. Che fine ha fatto? Claudio Lippi (Gettyimages)Una televisione, quella che ha tenuto compagnia ai telespettatori negli anni ’90, che è cambiata sensibilmente nel corso degli ultimi 30 anni. Una mutazione costante, che ha portato anche diversi dei volti noti di quello che era il vecchio piccolo schermo ad adattarsi ad una realtà nuova, diventata in maniera considerevole un tutt’uno con i social network. Ad oggi i giovani passano più tempo davanti agli smartphone invece che alla tv, e questo è un dato di fatto incontrovertibile. E anche chi è arrivato alla veneranda età ... Leggi su kronic (Di venerdì 19 marzo 2021)è uno dei volti notitelevisione italiana, che ha trovato grande notorietà a ridosso degli’90. Cheha(Gettyimages)Una televisione, quella che ha tenuto compagnia ai telespettatori negli’90, che è cambiata sensibilmente nel corso degli ultimi 30. Una mutazione costante, che ha portato anche diversi dei volti noti di quello che era il vecchio piccolo schermo ad adattarsi ad una realtà nuova, diventata in maniera considerevole un tutt’uno con i social network. Ad oggi i giovani passano più tempo davanti agli smartphone invece che alla tv, e questo è un dato diincontrovertibile. E anche chi è arrivato alla veneranda età ...

Advertising

eleitaliana : Il parente misterioso assomiglia a Claudio Lippi #ISolitiIgnoti - minovr69 : #isolitiignoti il parente misterioso a metà tra Claudio Lippi e Vittorio Cecchi Gori. - MaieAndre : @ili_bibi Cangurotto e Claudio Lippi che si sgolava per far indovinare ai vip di turno le parole che c'avevano atta… - RossaMcFarland : @_fede_rica_p Bellissimi i giochi senza frontiere. Mi facevo di quelle risate con il commento di Claudio Lippi che… - vitocussss : @BobbyMcflyy Il tutto mentre Claudio Lippi stava morendo a 200 metri da me. -