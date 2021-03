Civitavecchia | maxi multa a una Tabaccheria sorpresa a vendere alcolici | sanzionati anche 5 giovani | erano tutti nella stessa auto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 marzo 2021) Lazio in zona rossa, controllisul rispetto dei divieti introdotti dal nuovo Decreto Legge. Le verifiche hanno interessatogli esercizi commercialirizzati dal codice ATECO ad esercitare in zona rossa. In particolare è stata elevata unada 10.000 euro al titolare di unadel centro che vendeva, tramite distributorematico, senzarizzazione. Leggi, droga nascosta in casa e… nelle mutande: 1 ragazzo arrestato e 2 denunciati: in 5ti Altri 5ssimi sono stati fermati e ...