(Di venerdì 19 marzo 2021)(ITALPRESS) – Si svolgerà domani lagara dia cui partecipa il team ciclistico “AG2R Citroèn Team”, nato nel 2020 come co-partnership tra il team ciclistico e il suo partner ufficiale AG2R La Mondiale e Citroèn.Larappresenta lapiù importante sulle strade italiane che quest’anno si svolgerà prevalentemente sul tradizionale percorso che negli ultimi 100 anni ha collegatocon la riviera di Ponente attraverso Pavia, Ovada e l’Appennino Ligure. In questa prestigiosa gara, il team ha già conquistato due podi con i secondi posti di Alberto Elli (1997) e di Oliver Naesen nel 2019. Al via, tra i ciclisti dell’AG2R Citroèn Team, l’italiano Andrea Vendrame che affronta la ...

Italpress : Citroen protagonista alla classica di ciclismo Milano-Sanremo

