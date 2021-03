Ciro Ferrara | perché è finito il matrimonio con la moglie Paola Pallonetto

Advertising

zazoomblog : Ciro Ferrara sulla sedia a rotelle: l’incubo dell’ex calciatore del Napoli - #Ferrara #sulla #sedia #rotelle:… - LordStep_93 : RT @Raiofficialnews: ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marcell… - TMusicsocial : Torna la 'Canzone Segreta' di Serena Rossi, su Rai1. Super ospiti della serata Mika e Ciro Ferrara. Insieme a loro,… - MEDIASOCIALpre1 : La 'Canzone segreta' di Serena Rossi stasera suona per Mika e Ciro Ferrara. Ospiti della serata anche Romina Power,… - giuliatouch : RT @Raiofficialnews: ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marcell… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Ferrara

Paola Pallonetto è l' ex moglie di, con cui è stata sposata per circa vent'anni e da cui si è separata nel 2017, rimanendo comunque in ottimi rapporti, soprattutto per il bene dei loro tre figli, Benedetta, Giovanbattista ...Canzone segreta,tra gli ospiti della puntata odierna Questa sera, venerdì 19 marzo, alle 21.35, andrà in onda un nuovo appuntamento con Canzone Segreta , il nuovo show di Rai Uno. Alla conduzione Serena ...Ciro Ferrara in un'intervista parla dell'incubo vissuto in passato, quando per via di una malattia è stato costretto alla sedia a rotelle.Paolo Ferrara, figlio del grande Ciro, ha detto basta al pallone per puntare sugli studi universitari: ecco le ragioni della sua scelta.