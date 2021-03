Ciro Ferrara | chi è | età | altezza | carriera | vita privata e Instagram

Leggi su chedonna

(Di venerdì 19 marzo 2021), ex calciatore, opinionista e allenatore, ora si dedica alla famiglia e agli impegni sul piccolo schermo. Il rettangolo verde, però, rimane impresso nel suo cuore e nella sua quotidianità. Napoli è la patria calcistica di Maradona, un uomo in grado di prendere per mano due popoli: quello argentino e quello partenopeo. In quegli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it