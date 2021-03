Cinema America: aggredì Carocci a Trastevere, udienza gup 10 settembre (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Rinviata al prossimo 10 settembre l'udienza che si tiene davanti al gup di Roma in cui è imputato Luca Ricci per aggressione e stalking nei confronti di Valerio Carocci, leader del Cinema America. Lo scorso ottobre i poliziotti della Digos hanno notificato a Ricci un provvedimento di divieto di avvicinamento al presidente dell'associazione ‘Piccolo America'. Il giovane in passato aveva già minacciato e insultato un paio di volte Carocci, poi nel luglio scorso lo afferrò al collo in strada a Trastevere. Il leader del Cinema America si è costituito parte civile nel procedimento. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Rinviata al prossimo 10l'che si tiene davanti al gup di Roma in cui è imputato Luca Ricci per aggressione e stalking nei confronti di Valerio, leader del. Lo scorso ottobre i poliziotti della Digos hanno notificato a Ricci un provvedimento di divieto di avvicinamento al presidente dell'associazione ‘Piccolo'. Il giovane in passato aveva già minacciato e insultato un paio di volte, poi nel luglio scorso lo afferrò al collo in strada a. Il leader delsi è costituito parte civile nel procedimento.

Advertising

TV7Benevento : Cinema America: aggredì Carocci a Trastevere, udienza gup 10 settembre... - Think_movies : “The Falcon and The Winter Soldier”: per il debutto della serie lo scudo di Captain America arriva a Roma e non sol… - bibliofilosofia : RT @laboescapes: Il Naga al 30° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina | Naga - laboescapes : Il Naga al 30° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina | Naga - CineGiornale1 : Lo scudo di Captain America sbarca a Roma per il lancio di The Falcon and the Winter Soldier [FOTO]… -