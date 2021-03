Ciclismo femminile, Trofeo Alfredo Binda 2021: le strade del varesotto chiamano le big! Longo Borghini il faro azzurro, Vos per la cinquina (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 132 le atlete iscritte, in rappresentanza di 22 squadre, alla ventiduesima edizione del Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio-Trofeo Almar, nonché seconda prova del circuito UCI Women’s World Tour 2021, in programma per domenica 21 marzo. La corsa organizzata da Cycling Sport Promotion, toccherà i punti più belli dell’Alto varesotto, con il via da Cocquio Trevisago e il traguardo a Cittiglio, città natale del primo campione del mondo della storia Alfredo Binda. Il tutto in una giornata che si annuncia come una super sfida tra le migliori atlete al mondo. La gara avrà uno sviluppo complessivo di 141 chilometri. Il percorso è idealmente diviso in tre diversi tratti. Il primo tratto prevede un anello di sette chilometri per Olginasio e Besozzo da ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 132 le atlete iscritte, in rappresentanza di 22 squadre, alla ventiduesima edizione del-Comune di Cittiglio-Almar, nonché seconda prova del circuito UCI Women’s World Tour, in programma per domenica 21 marzo. La corsa organizzata da Cycling Sport Promotion, toccherà i punti più belli dell’Alto, con il via da Cocquio Trevisago e il traguardo a Cittiglio, città natale del primo campione del mondo della storia. Il tutto in una giornata che si annuncia come una super sfida tra le migliori atlete al mondo. La gara avrà uno sviluppo complessivo di 141 chilometri. Il percorso è idealmente diviso in tre diversi tratti. Il primo tratto prevede un anello di sette chilometri per Olginasio e Besozzo da ...

