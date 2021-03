Chiara Grasso: «Così si vive facendo l’etologa» (Di venerdì 19 marzo 2021) «In città mi sentivo a disagio, tra le macchine, il cemento e l’inquinamento. La natura e gli animali erano la mia passione, dai vermetti che salvavo dopo un temporale, ai delfini e ai caprioli che osservavo con il binocolo da casa». Chiara Grasso è nata a Torino 28 anni fa e ha vissuto la sua infanzia tra il Piemonte e la Sardegna, conoscendo una natura selvaggia tra gli arbusti e il mare, in compagnia di Diana, il suo primo cane. Oggi è un’etologa, studia il comportamento degli animali e ha fondato un’associazione che si chiama EticoScienza. Ecco la sua storia, tra passioni e progetti futuri. Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 marzo 2021) «In città mi sentivo a disagio, tra le macchine, il cemento e l’inquinamento. La natura e gli animali erano la mia passione, dai vermetti che salvavo dopo un temporale, ai delfini e ai caprioli che osservavo con il binocolo da casa». Chiara Grasso è nata a Torino 28 anni fa e ha vissuto la sua infanzia tra il Piemonte e la Sardegna, conoscendo una natura selvaggia tra gli arbusti e il mare, in compagnia di Diana, il suo primo cane. Oggi è un’etologa, studia il comportamento degli animali e ha fondato un’associazione che si chiama EticoScienza. Ecco la sua storia, tra passioni e progetti futuri.

