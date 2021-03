Chiara Ferragni risponde alle critiche per la foto senza veli (Di venerdì 19 marzo 2021) “Di nascosto da Fedez, ci scommetto...Non era necessario far vedere a tutti come sei fatta! Un po’ di pudore ci vorrebbe!”. È solo dei commenti di critica rilasciati sotto uno degli ultimi post di Chiara Ferragni, in cui l’influencer si mostra senza veli. “Erano le due e non dormivo” ha raccontato lei in una serie di storie, “Sono andata in bagno, mi sono guardata e ho pensato ‘ma che bella questa pancia’. Stamattina l’ho riguardata, mi è piaciuta e ho deciso di postarla. La gente nei commenti è impazzita”.Chiara Ferragni ha deciso di rispondere a queste critiche: “A me fa ridere, però è molto triste che la maggior parte dei commenti siano di donne che dicono: ‘Ma tuo marito ti fa pubblicare queste cose?’. Come se mio marito potesse decidere per il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) “Di nascosto da Fedez, ci scommetto...Non era necessario far vedere a tutti come sei fatta! Un po’ di pudore ci vorrebbe!”. È solo dei commenti di critica rilasciati sotto uno degli ultimi post di, in cui l’influencer si mostra. “Erano le due e non dormivo” ha raccontato lei in una serie di storie, “Sono andata in bagno, mi sono guardata e ho pensato ‘ma che bella questa pancia’. Stamattina l’ho riguardata, mi è piaciuta e ho deciso di postarla. La gente nei commenti è impazzita”.ha deciso dire a queste: “A me fa ridere, però è molto triste che la maggior parte dei commenti siano di donne che dicono: ‘Ma tuo marito ti fa pubblicare queste cose?’. Come se mio marito potesse decidere per il ...

cosedi_C : ma voi la sentite nell'aria questa attesa per il parto di chiara ferragni perché io sì è come se dovesse nascere mi… - kookiecutiepie_ : RT @louisvluve: in un mondo di giulia de lellis, stannate chiara ferragni - denischamp : @francescobaccin Perfettamente d’accordo ! Rischiamo di avere primo ministro @ChiaraFerragni e Presidente della Rep… - cristina_ra_ : RT @louisvluve: in un mondo di giulia de lellis, stannate chiara ferragni - epiphxny7 : RT @louisvluve: in un mondo di giulia de lellis, stannate chiara ferragni -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni tutta nuda: 'Libera di mostrarmi' Completamente nuda davanti allo specchio. Chiara Ferragni posta un selfie che scatena il web. E' notte, manca pochissimo al parto, si strofina l'olio sul pancione e si guarda, si vede bella. 'Il corpo femminile è bellissimo' pensa e pubblica ...

Chiara Ferragni senza veli col pancione: è polemica A pochi giorni dalla nascita della sua seconda figlia Chiara Ferragni ha postato una foto senza veli sui social, e si è trovata costretta a rispondere alle critiche degli haters. Chiara Ferragni senza veli: la foto Mancano ormai pochi giorni alla nascita ...

La felpa tie&dye di Chiara Ferragni rilancia un trend totalmente inaspettato per la Primavera 2021 elle.com Ferragni, insultata per selfie nuda: la risposta è un inno alla libertà Chiara Ferragni ha postato un suo scatto senza veli a pochi giorni dal parto. Il pancione è in bella vista e l’imprenditrice digitale si nasconde il seno con la mano: "Took this pic at 2 am last night ...

Chiara Ferragni, la foto nuda in gravidanza: è polemica Sui social Chiara Ferragni ha condiviso uno scatto completamente senza veli a pochi giorni dal parto, ed è stata travolta dalle critiche.

Completamente nuda davanti allo specchio.posta un selfie che scatena il web. E' notte, manca pochissimo al parto, si strofina l'olio sul pancione e si guarda, si vede bella. 'Il corpo femminile è bellissimo' pensa e pubblica ...A pochi giorni dalla nascita della sua seconda figliaha postato una foto senza veli sui social, e si è trovata costretta a rispondere alle critiche degli haters.senza veli: la foto Mancano ormai pochi giorni alla nascita ...Chiara Ferragni ha postato un suo scatto senza veli a pochi giorni dal parto. Il pancione è in bella vista e l’imprenditrice digitale si nasconde il seno con la mano: "Took this pic at 2 am last night ...Sui social Chiara Ferragni ha condiviso uno scatto completamente senza veli a pochi giorni dal parto, ed è stata travolta dalle critiche.