Chiara Ferragni, Leone compie 3 anni. La tenera foto con mamma e papà, ma i fan notano un dettaglio: 'Guarda chi c'è...' (Di venerdì 19 marzo 2021) Leone compie 3 anni. La tenera foto con mamma e papà, ma i fan notano un dettaglio: ' Guarda chi c'è... '. Oggi, il figlioletto di Chiara Ferragni e Fedez ha festeggiato il terzo compleanno. Il ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021). Lacon, ma i fanun: 'chi c'è... '. Oggi, il figlioletto die Fedez ha festeggiato il terzo compleanno. Il ...

Advertising

colombi_camilla : RT @louisvluve: in un mondo di giulia de lellis, stannate chiara ferragni - steffy_rosas : RT @louisvluve: in un mondo di giulia de lellis, stannate chiara ferragni - silviadc95 : RT @louisvluve: in un mondo di giulia de lellis, stannate chiara ferragni - Ryu_Supremacy : RT @louisvluve: in un mondo di giulia de lellis, stannate chiara ferragni - KURTCOVBAIN : RT @louisvluve: in un mondo di giulia de lellis, stannate chiara ferragni -