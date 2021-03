Chiamparino | “Nessuna alleanza con i Cinque Stelle al primo turno”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Anche l’ex sindaco di Torino Sergiorespinge l’idea avanzata dalla sindaca Chiara Appendino di un’tra Partito Democratico e Movimento 5già al, ipotizzando solo un sodalizio al ballottaggio contro la destra. “Alcon i” afferma categorico l”ex presidente della Regione Piemonte ai giornalisti fuori dal Palazzo di Giustizia, dove è stato ascoltato come testimone al processo Finpiemonte. “Non credo che nessuno dall’alto possa imporre questa– aggiunge – Mi stupirei se uno come Enrico Letta la imponesse. Non credo appartenga al suo lessico imporre, poi che lui voglia farsi un’idea di cosa ...

Lo Spiffero

