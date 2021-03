Chi è Sigrid Kaag | l' astro della sinistra liberale olandese e perché interessa da vicino l' Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 19 marzo 2021) La vera sorpresa arrivata dalla tre giorni di votazioni per eleggere il nuovo Parlamentoporta il nome di. Attuale ministra del Commercio estero eCooperazione nel Governo uscente guidato dall’intramontabile Mark Rutte, 60 anni ancora da compiere e con una lunga esperienza nelle Nazioni Unite, da qualche giorno tutti gli occhi dentro e fuori i Paesi Bassi sono caduti su colei che da settembre guida D66, il partitoprogressista che si è affermato come seconda forza politica nazionale. Ironiasorte,- sposata con il dentista musulmano e ambasciatore palestinese in Svizzera un tempoa Yasser Arafat, Anis al-Qaq - ha scalzato nelle preferenze il partito populista anti-islam Pvv guidato da Geert Wilders ...