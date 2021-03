Chi è Serena Marchese Amici 20? Biografia, Età e Instagram (Di venerdì 19 marzo 2021) Serena Marchese è una ballerina di danza classica di 20 anni, allieva di Amici 20, il celebre talent condotto dalla regina della tv italiana ovvero Maria De Filippi. La giovane è riuscita ad entrare nella prestigiosa scuola dopo aver partecipato ai casting, vista la sua bravura la redazione le ha permesso di conquistare un banco senza nemmeno fare la sfida d’ingresso. Attualmente è al serale del programma Amici. Chi è Serena Marchese? Nome: Serena Marchese Data di nascita: 2000 Età: 20 Anni Segno zodiacale: Informazione non disponible Professione: Informazione non disponibile Luogo di nascita: Sicilia Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: Serena non ha tatuaggi visibili sul ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 19 marzo 2021)è una ballerina di danza classica di 20 anni, allieva di20, il celebre talent condotto dalla regina della tv italiana ovvero Maria De Filippi. La giovane è riuscita ad entrare nella prestigiosa scuola dopo aver partecipato ai casting, vista la sua bravura la redazione le ha permesso di conquistare un banco senza nemmeno fare la sfida d’ingresso. Attualmente è al serale del programma. Chi è? Nome:Data di nascita: 2000 Età: 20 Anni Segno zodiacale: Informazione non disponible Professione: Informazione non disponibile Luogo di nascita: Sicilia Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi:non ha tatuaggi visibili sul ...

