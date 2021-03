Chi è Sara Croce, vita privata e carriera: tutto sulla “Bonas” di “Avanti un altro” (Di venerdì 19 marzo 2021) L’affascinate Sara Croce con il suo ruolo di “Bonas” ogni sera incanta il pubblico di Avanti un altro, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La ragazza ha ottenuto questo ruolo nel 2019, sostituendo Laura Cremaschi e Paola Caruso. Con la sua presenza la showgirl regala al concorrente la possibilità di raddoppiare la cifra pescata all’interno del “pidigozzaro”, termine usato dal conduttore per indicare il contenitore con le varie buste dei premi in palio. In attesa di vederla nel piccolo schermo, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha Sara Croce? È fidanzata? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ecco tutte le ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 marzo 2021) L’affascinatecon il suo ruolo di “” ogni sera incanta il pubblico diun, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La ragazza ha ottenuto questo ruolo nel 2019, sostituendo Laura Cremaschi e Paola Caruso. Con la sua presenza la showgirl regala al concorrente la possibilità di raddoppiare la cifra pescata all’interno del “pidigozzaro”, termine usato dal conduttore per indicare il contenitore con le varie buste dei premi in palio. In attesa di vederla nel piccolo schermo, scopriamo qualcosa in piùsuae pubblica. Quanti anni ha? È fidanzata? Com’è iniziata la suanel mondo dello spettacolo. Ecco tutte le ...

Advertising

andreabettini : Stasera passaggio della Stazione Spaziale Internazionale visibile da tutta l'Italia. Sarà brillantissima, soprattut… - caterinabalivo : Il rispetto per chi non c'è più, per il dolore che ancora si sente, per tutto ciò che in un anno ha cambiato le nos… - borghi_claudio : BENE se ci sarà un decreto legge invece di un DPCM. Cambiare traiettoria si può. MALE se il decreto come al solito… - andreansevini79 : - PMicarelli : RT @VeroDeRomanis: Pare che ci sarà 1 mld per “fare pulizia” ossia per cancellare le cartelle. Due domande. 1) se chi paga regolarmente le… -