Chi è Sangiovanni Amici 20 | Età | Fidanzata Giulia | Vero Nome e Instagram

Sangiovanni, all'anagrafe Damian Giovanni Pietro, è un cantantautore rapper di 18 anni, noto al pubblico per essere uno dei cantanti al serale della scuola di Amici 20. Gli inediti Gucci Bag, Lady e Tutta la Notte di Sangiovanni hanno conquistato i prof e il pubblico per il testo e la musica Nella scuola ha una relazione con la ballerina Giulia Stabile. Chi è Sangiovanni Amici? Nome: Sangiovanni Vero Nome: Damian Giovanni Pietro Segno Zodiacale: Capricorno Età: 18 anni Data di nascita: 9 gennaio 2003 Luogo di Nascita: Vicenza Professione: Studente e aspirante cantante Altezza: 180 cm Peso: non disponibile Tatuaggi: Sangiovanni non ha tatuaggi visibili

