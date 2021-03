Chi è Samuele Barbetta Amici 20? Biografia, Età, Fidanzata e Instagram (Di venerdì 19 marzo 2021) Samuele Barbetta è un giovane ballerino e coreografo di 23 anni originario di Padova, noto al pubblico per essere un allievo della scuola di Amici 20. Samuele che ha conquistato i professori con una coreografia completamente ideata da lui sulle note di That’s Life. Samuele è uno del ballerini che accedono al serale di Amici in onda dal 20 marzo. Chi è Samuele Barbetta? Nome: Samuele Barbetta Segno Zodiacale: non disponibile Età: 23 Data di nascita: 1997 Luogo di Nascita: Este in provincia di Padova Professione: Ballerino Altezza: 178 Peso: non disponibile Tatuaggi: nessuno visibile Profilo Instagram ufficiale: @mind of sam Seguici sul nostro profilo Instagram ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 19 marzo 2021)è un giovane ballerino e coreografo di 23 anni originario di Padova, noto al pubblico per essere un allievo della scuola di20.che ha conquistato i professori con una coreografia completamente ideata da lui sulle note di That’s Life.è uno del ballerini che accedono al serale diin onda dal 20 marzo. Chi è? Nome:Segno Zodiacale: non disponibile Età: 23 Data di nascita: 1997 Luogo di Nascita: Este in provincia di Padova Professione: Ballerino Altezza: 178 Peso: non disponibile Tatuaggi: nessuno visibile Profiloufficiale: @mind of sam Seguici sul nostro profilo...

