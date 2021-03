Chi è Samantha Curcio del Trono Classico: età e lavoro della tronista di Uomini e Donne (Di venerdì 19 marzo 2021) È Samantha Curcio la nuova tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo gli addii di Davide e Sophie, il dating show di canale 5 si arricchisce di nuovi protagonisti. Tra questi proprio Samantha, che sarà affiancata nel corso della seconda parte della stagione di Uomini e Donne da Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone. Scopriamo quindi meglio chi Samantha Curcio, anche se, come prevedibile, di lei ancora non si sa molto considerato che deve ancora iniziare il suo percorso all’interno del programma. Già dal video di presentazione però la ragazza ha fatto trapelare informazioni importanti sul suo conto. Samantha ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 marzo 2021) Èla nuovadeldi. Dopo gli addii di Davide e Sophie, il dating show di canale 5 si arricchisce di nuovi protagonisti. Tra questi proprio, che sarà affiancata nel corsoseconda partestagione dida Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone. Scopriamo quindi meglio chi, anche se, come prevedibile, di lei ancora non si sa molto considerato che deve ancora iniziare il suo percorso all’interno del programma. Già dal video di presentazione però la ragazza ha fatto trapelare informazioni importanti sul suo conto....

Advertising

VIVA_SAMANTHA : @fanpage Dire “il prima@possibile” mette a tacere un sacco di proteste... poi quando sarà questo prima non si saprà… - VIVA_SAMANTHA : @fanpage Ma chi li fa sti sondaggi????? - gaIIagherera : @rebbiuss mh interessante Rebby. Ma chi cazzo ha detto che ho mandato avanti Samantha? - dea_samantha_ : Ho appena caricate un nuovo set di foto su AVN dal nome 'Naked on the chair' acquistabile singolarmente senza abbon… - samantha_chiara : RT @AntoineRomdane: @samantha_chiara A chi fa luce con un sorriso, una dolcissima notte con un abbraccio forte forte !????? -