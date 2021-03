Chi è Marty Walsh, l’ex sindacalista diventato ministro del Lavoro di Biden (Di venerdì 19 marzo 2021) Solo un “Roadrunner” poteva scegliere “Roadrunner” come inno rock del suo Stato, il Massachussetts. La canzone dei “The Modern lovers” del 1997 rappresenta perfettamente Marty Walsh più di quanto non racconti la comune provenienza geografica dall’est degli Stati Uniti. A questo brano è legato forse l’unico episodio leggero nella vita del nuovo ministro del Lavoro dell’amministrazione Biden, per il resto sempre contraddistinta da tanto Lavoro e tanto sudore prima come sindacalista e poi come politico. Da rappresentante del suo Stato, l’ex sindaco di Boston firmò un disegno di legge per far sì che la canzone diventasse l’inno rock ufficiale del Massachussetts. Incontrando persino il dissenso dell’autore del brano, Jonathan Rickman, che si definì ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 marzo 2021) Solo un “Roadrunner” poteva scegliere “Roadrunner” come inno rock del suo Stato, il Massachussetts. La canzone dei “The Modern lovers” del 1997 rappresenta perfettamentepiù di quanto non racconti la comune provenienza geografica dall’est degli Stati Uniti. A questo brano è legato forse l’unico episodio leggero nella vita del nuovodeldell’amministrazione, per il resto sempre contraddistinta da tantoe tanto sudore prima comee poi come politico. Da rappresentante del suo Stato,sindaco di Boston firmò un disegno di legge per far sì che la canzone diventasse l’inno rock ufficiale del Massachussetts. Incontrando persino il dissenso dell’autore del brano, Jonathan Rickman, che si definì ...

Advertising

emme1963 : @Marty_Loca80 @emilianoavanti @giggiodelprete e poi si rigirano il discorso quando chi ha telefonato non può più rispondere...dei geni... - __marty__07 : RT @chiamamematto: SANGIO HA VINO CONTRO AKA E TANCREDI, DUBBI SU CHI È IL KING #amicispoiler - ILL_marty : @MatteDj23 @PinoVaccaro77 Quali interisti avrebbero dovuto difenderci???? Chi c'era? - betagamma12 : @Marty_Loca80 No no ...era proprio un blocco . non leggevo d non potevo scrivere .....non so chi sia stato a farlo… - Marty_Bb_ : RT @DP_CMJ: Stanno rendendo questo campionato più ridicolo di quello passato. E non c'è l'ho con l'Inter, ma ce l'ho con chi ha fatto crear… -