Chi è il padre migliore dello Zodiaco? Ecco le attitudini segno per segno (Di venerdì 19 marzo 2021) Carta stellare dell’emisfero settentrionale. Pubblicato in van Jeulen ‘s “Dutch Atlas”, 1709, Amsterdam (foto Getty Images). Chi è il padre migliore dello Zodiaco? Basarsi sul segno è riduttivo ma si riconoscono uomini più predisposti alla genitorialità. Un esempio? Toro e Cancro, alla parola papà, alzano la mano entusiasti. Il primo è affidabile. Un pilastro su cui contare, l’esempio solido di padre tradizionale. Il Cancro è il vero “mammo” sensibile, ma per eccesso di emotività fatica a regolare la giusta distanza tra sé e il pargolo. Tra i segni di Fuoco, l’Ariete è il padre sul podio ma è talmente competitivo che i figli accanto a lui rischiano di sentirsi degli inetti. Il Leone è lo zar della paternità, autorevole, accentratore. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 19 marzo 2021) Carta stellare dell’emisfero settentrionale. Pubblicato in van Jeulen ‘s “Dutch Atlas”, 1709, Amsterdam (foto Getty Images). Chi è il? Basarsi sulè riduttivo ma si riconoscono uomini più predisposti alla genitorialità. Un esempio? Toro e Cancro, alla parola papà, alzano la mano entusiasti. Il primo è affidabile. Un pilastro su cui contare, l’esempio solido ditradizionale. Il Cancro è il vero “mammo” sensibile, ma per eccesso di emotività fatica a regolare la giusta distanza tra sé e il pargolo. Tra i segni di Fuoco, l’Ariete è ilsul podio ma è talmente competitivo che i figli accanto a lui rischiano di sentirsi degli inetti. Il Leone è lo zar della paternità, autorevole, accentratore. ...

