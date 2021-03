Che problema ha la Rai che, nel giorno del rilancio di AstraZeneca, fa dire ad Al Bano che «vuole scegliere il vaccino»? (Di venerdì 19 marzo 2021) Critica massmediologica, che di questi tempi fa sempre bene. Ieri è stato il giorno del rilancio di AstraZeneca, con l’Ema che ha dato il via libera alla vaccinazione e con i vari Paesi europei che hanno annunciato la ripresa della campagna, interrotta nella giornata di lunedì scorso. In un momento in cui ci sarebbe da coltivare la rinnovata fiducia verso la casa farmaceutica che ha prodotto uno dei vaccini contro il coronavirus, la Rai – la televisione pubblica italiana – sceglie di invitare in uno dei suoi programmi più rappresentativi – Porta a Porta di Bruno Vespa – il cantante Al Bano che, all’inizio del suo intervento, afferma con candore che, se fosse per lui, sceglierebbe altri vaccini: «O Pfizer – dice -, o Sputnik». Il tutto nel gioviale clima che si è venuto a creare nello studio di Raiuno ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 marzo 2021) Critica massmediologica, che di questi tempi fa sempre bene. Ieri è stato ildeldi, con l’Ema che ha dato il via libera alla vaccinazione e con i vari Paesi europei che hanno annunciato la ripresa della campagna, interrotta nella giornata di lunedì scorso. In un momento in cui ci sarebbe da coltivare la rinnovata fiducia verso la casa farmaceutica che ha prodotto uno dei vaccini contro il coronavirus, la Rai – la televisione pubblica italiana – sceglie di invitare in uno dei suoi programmi più rappresentativi – Porta a Porta di Bruno Vespa – il cantante Alche, all’inizio del suo intervento, afferma con candore che, se fosse per lui,bbe altri vaccini: «O Pfizer – dice -, o Sputnik». Il tutto nel gioviale clima che si è venuto a creare nello studio di Raiuno ...

