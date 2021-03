Che ci fanno a Roma i megaposter di Susanna Ceccardi. C’entra la corsa al Campidoglio? (Di venerdì 19 marzo 2021) Che ci fanno a Roma i manifesti di Susanna Ceccardi? Sono megaposter impossibili da non notare. Piazzati nei punti strategici. Dai quali lei, una Susanna Ceccardi sorridente, ex leonessa della Lega che voleva espugnare la Toscana rossa, ci fa sapere che è in Europa per difendere gli italiani. Ma a Roma non si vota per le europee bensì per la carica di sindaco della Capitale. Chissà che l’incursione della leghista di Pisa non c’entri qualche cosa. I manifesti di Susanna Ceccardi a Roma notati da Repubblica Se lo chiede, su Repubblica, anche Concita De Gregorio, che fornisce una breve biografia della Ceccardi, già candidata in Toscana contro il dem Giani. E in particolare ricorda la sua ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Che cii manifesti di? Sonoimpossibili da non notare. Piazzati nei punti strategici. Dai quali lei, unasorridente, ex leonessa della Lega che voleva espugnare la Toscana rossa, ci fa sapere che è in Europa per difendere gli italiani. Ma anon si vota per le europee bensì per la carica di sindaco della Capitale. Chissà che l’incursione della leghista di Pisa non c’entri qualche cosa. I manifesti dinotati da Repubblica Se lo chiede, su Repubblica, anche Concita De Gregorio, che fornisce una breve biografia della, già candidata in Toscana contro il dem Giani. E in particolare ricorda la sua ...

