Champions League, super sfida Bayern-Psg. In Europa League la Roma pesca l'Ajax (Di venerdì 19 marzo 2021) Bayern Monaco-Paris SG e Real Madrid Liverpool . Si incontrano nei quarti di finale le quattro favorite della Champions League 2020-21 , secondo quanto ha stabilito il sorteggio tenutosi a Nyon. Gli altri... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 marzo 2021)Monaco-Paris SG e Real Madrid Liverpool . Si incontrano nei quarti di finale le quattro favorite della2020-21 , secondo quanto ha stabilito il sorteggio tenutosi a Nyon. Gli altri...

