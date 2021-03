Champions League, possibile campo neutro per l’andata di Real Madrid-Liverpool (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella giornata odierna sono stati sorteggiati gli abbinamenti dei quarti di finale di Champions League e, tra le sfide più affascinanti, spicca sicuramente quella tra Real Madrid e Liverpool. Il match di andata, però, potrebbe non essere disputato a Madrid poiché, secondo quanto riporta As, in Spagna molto probabilmente sarà prolungato il divieto di ingresso nel Paese ai cittadini provenienti dal Regno Unito. In tal caso i Blancos dovranno trovare una sede in campo neutro, e avranno tempo fino al 29 marzo per comunicarlo all’Uefa. Il divieto di entrata in Spagna se provenienti dalla Gran Bretagna non si applica ai residenti nella stessa Spagna, quindi il Real non avrà problemi per andare e tornare da Liverpool per la ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella giornata odierna sono stati sorteggiati gli abbinamenti dei quarti di finale die, tra le sfide più affascinanti, spicca sicuramente quella tra. Il match di andata, però, potrebbe non essere disputato apoiché, secondo quanto riporta As, in Spagna molto probabilmente sarà prolungato il divieto di ingresso nel Paese ai cittadini provenienti dal Regno Unito. In tal caso i Blancos dovranno trovare una sede in, e avranno tempo fino al 29 marzo per comunicarlo all’Uefa. Il divieto di entrata in Spagna se provenienti dalla Gran Bretagna non si applica ai residenti nella stessa Spagna, quindi ilnon avrà problemi per andare e tornare daper la ...

Advertising

OptaPaolo : 0 - Per la prima volta dal 2015/16 l'Italia non porta nessuna squadra ai quarti di finale di Champions League. Buio… - SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? SORTEGGIATI QUARTI E SEMIFINALI ?? Tutti gli accoppiamenti ?? - OfficialASRoma : Con l'Ajax solo due precedenti nella Champions League 2002-03 - CapitanBergomi : RT @M4ck79: @CapitanBergomi Qua facciamo tutti finta di niente ma sappiamo che sarà lui l'uomo che ci riporterà in champions league - M4ck79 : @CapitanBergomi Qua facciamo tutti finta di niente ma sappiamo che sarà lui l'uomo che ci riporterà in champions league -