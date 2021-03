Champions League, la Uefa vuole dividere con i club il controllo della competizione (Di venerdì 19 marzo 2021) Clamorosa indiscrezione lanciata dal Financial Times. Secondo il quotidiano britannico, infatti, la Uefa sarebbe in trattativa con l’ECA, l’associazione che riunisce oltre 200 club europei ed è presieduta da Andrea Agnelli, per creare una joint-venture che si occupi di gestire i diritti audiovisivi e da sponsorizzazione. Questo comporterebbe l’ingresso dei club nel governo del calcio europeo per quel che concerne l’aspetto economico, creando un nuovo modello di gestione, ennesimo tentativo di evitare la nascita di una SuperLega. La riforma nella gestione dei diritti si inserirebbe nell’ambito della riforma complessiva che dal 2024 porterà ad una nuova Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Clamorosa indiscrezione lanciata dal Financial Times. Secondo il quotidiano britannico, infatti, lasarebbe in trattativa con l’ECA, l’associazione che riunisce oltre 200europei ed è presieduta da Andrea Agnelli, per creare una joint-venture che si occupi di gestire i diritti audiovisivi e da sponsorizzazione. Questo comporterebbe l’ingresso deinel governo del calcio europeo per quel che concerne l’aspetto economico, creando un nuovo modello di gestione, ennesimo tentativo di evitare la nascita di una SuperLega. La riforma nella gestione dei diritti si inserirebbe nell’ambitoriforma complessiva che dal 2024 porterà ad una nuova. SportFace.

