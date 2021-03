Champions League, il flop della big italiane: semaforo rosso per Inter, Juventus e Lazio! L’Atalanta sogna ma sbatte sul Real Madrid (Di venerdì 19 marzo 2021) La Champions League 20/21 è stata la 'Caporetto' del calcio italiano.Una stagione anomala, insolita, risultata a grandi tratti imprevedibile e piena di colpi di scena. Tanti gli incontri disputati e Intervallati da soli tre o quattro giorni di stop. Il protrarsi dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid 19 - con i profondi disagi e le inevitabili alterazioni annesse - ha certamente avuto una valenza significativa in un percorso già di per sé difficoltoso e pieno di insidie come quello europeo.Inter, Juventus, Atalanta e Lazio non sono riuscite a lasciare il proprio segno nella competizione più importante del 'Vecchio Continente', facendo emergere dubbi e perplessità non di poco conto su quelli che sono stati gli errori commessi in sede di pianificazione e le occasioni mancate strada ... Leggi su mediagol (Di venerdì 19 marzo 2021) La20/21 è stata la 'Caporetto' del calcio italiano.Una stagione anomala, insolita, risultata a grandi tratti imprevedibile e piena di colpi di scena. Tanti gli incontri disputati evallati da soli tre o quattro giorni di stop. Il protrarsi dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid 19 - con i profondi disagi e le inevitabili alterazioni annesse - ha certamente avuto una valenza significativa in un percorso già di per sé difficoltoso e pieno di insidie come quello europeo., Atalanta e Lazio non sono riuscite a lasciare il proprio segno nella competizione più importante del 'Vecchio Continente', facendo emergere dubbi e perplessità non di poco conto su quelli che sono stati gli errori commessi in sede di pianificazione e le occasioni mancate strada ...

