Champions League, i Quarti di finale: Bayern-Psg e Real Madrid-Liverpool (Di venerdì 19 marzo 2021) Champions League, i sorteggi dei Quarti di finale. Nessuna italiana tra le migliori otto d’Europa. La Champions League entra nel vivo con i sorteggi dei Quarti di finale che sostanzialmente vanno a disegnare l’ultima parte del tabellone, quella che avvicina le squadre al prestigioso trofeo. Champions League 2021, i sorteggi dei Quarti di finale I sorteggi si svolgono il 19 marzo alle ore 12.00. Non ci sono limitazioni o restrizioni per quanto riguarda gli accoppiamenti. Le urne sono libere. Come previsto, i Quarti di finale regalano spettacolo, almeno stando agli accoppiamenti. Il Bayern Monaco pesca il Psg, mentre il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 marzo 2021), i sorteggi deidi. Nessuna italiana tra le migliori otto d’Europa. Laentra nel vivo con i sorteggi deidiche sostanzialmente vanno a disegnare l’ultima parte del tabellone, quella che avvicina le squadre al prestigioso trofeo.2021, i sorteggi deidiI sorteggi si svolgono il 19 marzo alle ore 12.00. Non ci sono limitazioni o restrizioni per quanto riguarda gli accoppiamenti. Le urne sono libere. Come previsto, idiregalano spettacolo, almeno stando agli accoppiamenti. IlMonaco pesca il Psg, mentre il ...

OptaPaolo : 0 - Per la prima volta dal 2015/16 l'Italia non porta nessuna squadra ai quarti di finale di Champions League. Buio… - OptaPaolo : La Roma ha raggiunto i quarti di finale di una competizione europea per la prima volta dalla stagione 2017/18 quand… - SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? SORTEGGIATI QUARTI E SEMIFINALI ?? Tutti gli accoppiamenti ?? - Moon13_me : RT @SkySport: ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? SORTEGGIATI QUARTI E SEMIFINALI ?? Tutti gli accoppiamenti ?? - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: C'è Bayern-PSG e il Real pesca il Liverpool: ecco i sorteggi dei quarti di Champions League ?????? -