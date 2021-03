Champions League 2021, sorteggio quarti: c’è Bayern-Psg (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ stato effettuato a Nyon il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2021. Tra i match sulla carta più affascinanti spicca la sfida tra i campioni in carica del Bayern Monaco con il Paris Saint-Germain e quella tra il Real Madrid e il Liverpool. Per quanto riguarda le date, le partite d’andata si giocheranno il 6 e 7 aprile e quelle di ritorno il 13 e il 14 aprile. Questo il tabellone dei quarti secondo quanto stabilito dai sorteggi: Manchester City – Borussia Dortmund; Porto – Chelsea; Bayern Monaco – Psg; Real Madrid – Liverpool. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ stato effettuato a Nyon ildeidi finale della. Tra i match sulla carta più affascinanti spicca la sfida tra i campioni in carica delMonaco con il Paris Saint-Germain e quella tra il Real Madrid e il Liverpool. Per quanto riguarda le date, le partite d’andata si giocheranno il 6 e 7 aprile e quelle di ritorno il 13 e il 14 aprile. Questo il tabellone deisecondo quanto stabilito dai sorteggi: Manchester City – Borussia Dortmund; Porto – Chelsea;Monaco – Psg; Real Madrid – Liverpool. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

