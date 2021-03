Centinaio | Sùbito al lavoro per la sicurezza alimentare

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 marzo 2021): subito alper continuare a tutelare qualità del cibo e salute cittadini – “Alper mettere subito a punto una soluzione che eviti un pasticcio che potrebbe compromettere le nostre politiche degli ultimi 60 anni, che hanno sempre messo al centro la tutela – anche preventiva – dei consumatori e la difesa della qualità del Made in Italy agro”. Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco. “Fra una settimana, dal 26 marzo, rischiamo – aggiunge– che alimenti alterati o in cattivo stato di conservazione, cibi con parassiti, prodotti con additivi chimici vietati o con residui di pesticidi non costituiscano più un reato. “Sarà l’effetto del ...