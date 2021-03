C’è solo la Roma in Europa, la zampata di Pogba elimina il Milan (Di venerdì 19 marzo 2021) La Roma vola ai quarti grazie alla doppietta di Borja Mayoral, Milan sconfitta a San Siro da una intuizione di Paul Pogba Il bilancio è in perdita, c’è solo la Roma ancora in corsa in Europa. Il Milan è stato eliminato dal Manchester United, il Napoli addirittura ai sedicesimi di Europa League. E in Champions le cose vanno ancora peggio con nessuna italiana oltre gli ottavi, Inter, Juve, Atalanta e Lazio tutte già fuori. Il calcio italiano in questo momento non regge il confronto con le squadre di pari livello europee, bisogna lavorare sodo e farsi le domande giuste per provare a colmare il gap. L’equilibrio ritrovato della Roma di Fonseca alla fine paga, una squadra senza eccessi ma capace di fare la cosa giusta al ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Lavola ai quarti grazie alla doppietta di Borja Mayoral,sconfitta a San Siro da una intuizione di PaulIl bilancio è in perdita, c’èlaancora in corsa in. Ilè statoto dal Manchester United, il Napoli addirittura ai sedicesimi diLeague. E in Champions le cose vanno ancora peggio con nessuna italiana oltre gli ottavi, Inter, Juve, Atalanta e Lazio tutte già fuori. Il calcio italiano in questo momento non regge il confronto con le squadre di pari livello europee, bisogna lavorare sodo e farsi le domande giuste per provare a colmare il gap. L’equilibrio ritrovato delladi Fonseca alla fine paga, una squadra senza eccessi ma capace di fare la cosa giusta al ...

