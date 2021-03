Cdm vara il decreto Sostegno da 32 mld | Draghi “Risposta significativa”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questoè unae molto consistente alle povertà, ai lavoratori e alle imprese, è parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare”. Lo ha detto il premier, Mario, in conferenza stampa sulda 32 miliardito dal Consiglio dei Ministri.“L’obiettivo è dare più soldi possibile a tutti, più velocemente possibile”, ha spiegato. “Siamo consapevoli che sono risposte parziali e per questo abbiamo già considerato l’ipotesi di un secondo stanziamento in occasione della presentazione del Def”.Undici miliardi sono stati stanziati per le imprese, e su questo fronte “l’obiettivo è l’abbandono dei codici Ateco, e velocizzare i pagamenti che inizieranno l’8 aprile”.“C’è un provvedimento ...